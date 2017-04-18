КПРФ предложила провести референдум о прямых выборах главы Иркутска

КПРФ и «Гражданская платформа» (ГП) собрали инициативную группу по проведению референдума за возвращение прямых выборов мэра Иркутска и других городов области. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил второй секретарь регионального комитета КПРФ Евгений Рульков, передает FlashSiberia.

Возглавляет группу председатель комитета Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко (КПРФ). Также в нее вошел представитель ГП — депутат Владимир Матиенко.

Плебисцит предлагается организовать в день выборов президента России в марте 2018 года. По мнению депутатов, это поможет повысить явку граждан на избирательные участки, с другой — снизит затраты на сам референдум.

Вопрос при голосовании будет сформулирован следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы в Иркутской области был принят закон, предусматривающий избрание глав всех муниципальных образований на выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»

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Зарегистрировать инициативную группу в областном избиркоме депутаты планируют после 21 июня — к этому сроку Заксобрание Иркутской области должно рассмотреть вопрос о том, соответствует ли вопрос, поставленный на референдуме, требованиям регионального законодательства.

Далее им предстоит собрать около 38 тысяч подписей (2 процента от числа избирателей региона) в поддержку референдума.

Ранее в апреле КПРФ внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области, однако депутаты не уверены, что он будет одобрен, уточняет агентство.

Заксобрание внесло изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», отменив всенародные выборы градоначальника Иркутска в начале 2015 года.

Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников. Он возглавил город 27 марта 2015-го.

21 февраля сообщалось, что блок внутренней политики администрации президента России (АП) обсуждает с экспертами потенциальные способы повышения явки на выборах главы государства. Один из обсуждаемых вариантов — обеспечить возможность голосования по стране без открепительных удостоверений. Также, по словам источника в АП, привлечь граждан к голосованию может совмещение выборов с референдумами по актуальным для местного населения вопросам.

Очередные выборы президента РФ намечены на март 2018 года. В 2012-м, когда глава государства впервые избирался сроком на шесть лет, явка составила 65,3 процента.