Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

Подозреваемый в убийстве мужчины на востоке столицы задержан оперативниками уголовного розыска райотдела полиции по району Гольяново. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник, близкий к следствию.

Подозреваемым оказался ранее судимый за хищения и угрозу убийством местный житель. У него в жилище изъят австрийский пистолет «Глок-19», из которого предположительно велась стрельба, и боеприпасы к нему. По данным следствия, между предполагаемым убийцей и 29-летним погибшим около недели назад произошла ссора.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 17 апреля у парковки на улице Красноярской. Неизвестный несколько раз выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся. Позднее в тот же день раненый мужчина скончался в больнице.

Ранее в апреле полицейские задержали 36-летнего жителя Домодедово — предполагаемого зачинщика конфликта со стрельбой, произошедшего 10 апреля у АЗС на 43-м километре трассы «Дон». В ходе перестрелки тогда один человек погиб, двое получили ранения.