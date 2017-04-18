Наука и техника
 

В Канаде исчезла река

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Ученые из Канады и США обнаружили, что в 2016 году исчезла одна из рек Северной Америки. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Специалисты обнаружили, что в 2016 году фактически прекратила свое существование река Слимс, расположенная в Юконе, воды которой текли в северном направлении (в сторону Берингова моря) и питали одноименное озеро.

Причиной обмеления реки стало отступление вглубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш. Данное природное явление изменило установившуюся в течение последних нескольких тысяч лет систему стоковых каналов, в результате чего вода из ледника стала уходить не в северном направлении, через реку Слимс, а в южном, через реку Каскавулш в сторону Тихого океана.

Причиной случившегося ученые называют глобальное потепление. Река Слимс существовала еще в 2015 году. Обнаружить ее исчезновение специалистам удалось при помощи спутниковых снимков и исследования территорий при помощи беспилотников.

Авторы исследования отмечают, что фактически внезапное исчезновение реки не может не сказаться на местной экосистеме, однако замечают, что угрозы для населения, зависящего от источников пресной воды, нет.

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