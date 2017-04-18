На рудник в Заполярье провели Wi-Fi

Один из рудников компании «Апатит» на Крайнем Севере был оборудован сетью Wi-Fi, которая поможет координации рабочих процессов горняков и улучшит безопасность на предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Оптический кабель проведен с поверхности в каждый горизонт рудника, через специально созданные для работы под землей коммутаторы он обеспечивают всю шахту сетью. Шахтеры пользуются мобильными телефонами, позволяющими звонить между

Установленная система обеспечивает оптимизацию производственных процессов, позволяет осуществлять постоянный контроль и мониторинг нахождения персонала и техники под землей, а также обеспечивает их максимальную безопасность, отметили в компании.

В феврале самый северный аэропорт России обеспечили обеспечили телефонной связью. Также ее провели во все дома близлежащего рабочего поселка.