Гаражи в чебоксарских школах превратят в кабинеты для первоклассников

В трех школах города Чебоксары гаражи, подсобные помещения и библиотеки переоборудуют под учебные кабинеты для первоклассников. Об этом «ГТРК Чувашия» сообщили в городской администрации.

Отмечается, что данная мера вызвана увеличением числа первоклассников. Планируется, что за счет перепрофилирования неучебных помещений в трех школах к новому учебному году появится восемь дополнительных классов. В частности, в школе № 59 мастерские перенесут в гаражи, а в освободившихся помещениях оборудуют кабинеты для первоклассников.

«Мы их отремонтируем, создадим необходимые условия, предоставим в Роспотребнадзор, чтобы они приняли их как учебное помещение», — отметил начальник управления образования горадминистрации Дмитрий Захаров.

Отмечается, что из-за перепрофилирования помещений придется изменить расписание и увеличить продолжительность перемен, чтобы у школьников было время перейти в другие корпуса. На капитальный ремонт неучебных школьных помещений из городского бюджета выделено девять миллионов рублей.

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что рост количества учащихся стал серьезной нагрузкой на школы. В 2016 году на строительство новых школ было выделено 25 миллиардов рублей, в результате в прошлом году появилось 167 тысяч новых учебных мест. По словам Голодец, не хватает еще около шести миллионов мест.

В настоящее время в России действуют 43 тысячи школ, в которых учится 15 миллионов детей. Два миллиона школьников занимаются во вторую смену, а девять тысяч — в третью.