Захарова ответила сравнившему Россию с крокодилом Порошенко

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко, который сравнил Россию с крокодилом. Соответствующую запись дипломат опубликовала на своей странице в Facebook в среду, 19 апреля.

«Видимо, разговелся на славу», — написала Захарова.

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Ранее в среду Порошенко назвал Россию крокодилом, который «никогда не наестся». Украинский президент упомянул высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. «Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — заявил он.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала военной операции украинской армии в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в причастности к конфликту на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения.