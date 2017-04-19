Патрушев назвал число воюющих в Сирии и Ираке жителей Северного Кавказа

В составе террористических групп, действующих в Сирии и Ираке, находятся около 2,7 тысячи жителей Северо-Кавказского федерального округа России. Об этом, как передает «Интерфакс», на выездном совещании в Ставрополе заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

По его словам, «выявлены 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные военные формирования». В своем докладе Патрушев упомянул, что спецслужбы отмечают «попытки формирования автономных, законспирированных и независимых друг от друга террористических ячеек для совершения резонансных терактов».

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Он также призвал вывести на новый качественный уровень профилактическую работу по противодействию идеологии терроризма. По мнению Патрушева, «было бы полезно наладить взаимодействие с религиозными образовательными учреждениями по вопросам усиления разъяснительной работы об угрозах, которые несут радикальные течения различных конфессий».

Ранее, в апреле 2017 года, президент России Владимир Путин заявил, что из 20 тысяч иностранных боевиков, воюющих в Сирии, примерно 4,5 тысячи — выходцы из России и еще около пяти тысяч — из постсоветских стран Центральной Азии.

В феврале 2015 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что среди боевиков в Сирии и Ираке находятся около 1,7 тысячи российских граждан.