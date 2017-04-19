МИД России осудил планы НАТО провести семинар на Шпицбергене

В российском МИД назвали провокацией планы провести на архипелаге Шпицберген семинар по линии Парламентской ассамблеи НАТО. Соответствующее заявление размещено в среду, 19 апреля, на сайте внешнеполитического ведомства.

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Москва считает, что государства-участники Шпицбергенского трактата 1920 года должны быть заинтересованы в сохранении на этой территории принципов мира и добрососедства. «В контексте нынешнего курса НАТО на "сдерживание" России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген "под крыло" военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу Договора», — говорится в комментарии.

В МИД расценили линию поведения альянса как провокационную, добавив, что в арктическом регионе нет проблем, для решения которых требовалось бы вмешательство НАТО. Дипломаты уверены, что нагнетание напряженности идет вразрез с долгосрочными интересами стран Севера Европы и ослабляет, а не укрепляет их безопасность.

Договор о Шпицбергене был подписан в 1920 году в Париже. По документу, архипелагу был присвоен особый статус, устанавливающий суверенитет Норвегии и запрещающий всем 50 странам-участницам Трактата всякую военную деятельность на данной территории, включая строительство баз и проведение маневров. Россия и Норвегия признаны государствами, имеющими на Шпицбергене особые экономические интересы.