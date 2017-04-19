ФСБ ликвидировала двух предполагаемых террористов во Владимирской области

Федеральная служба безопасности сообщила о ликвидации во Владимирской области двух предполагаемых террористов. Они были убиты при попытке задержания, передает РИА Новости.

Сообщается, что это уроженцы Средней Азии, они были связаны с вербовщиками международных организаций. У них были обнаружены автомат, пистолет и компоненты для изготовления бомбы. По имеющимся данным, они выражали готовность к совершению терактов на территории России.

Другие подробности спецоперации не приводятся.

Материалы по теме Террористические факты Монолог генерал-майора ФСБ о деталях работы спецслужб против экстремистов

Еще одна группа радикалов была задержана в Краснодаре, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Задержанные вовлекали в экстремистскую деятельность граждан, пропагандируя радикальную исламскую идеологию, и высказывали желание принять участие в «джихаде».

В ходе обыска по месту их жительства были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства — около 150 граммов пластичного взрывчатого веществ, коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература. В телефонах задержанных имелись спецслужбы обнаружили ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, а на страницах в соцсети «ВКонтакте» были обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания.