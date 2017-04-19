Британский парламент проголосовал за досрочные выборы

Британские парламентарии одобрили проведение в стране досрочных выборов. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

За проголосовали 522 депутата, 13 — против. Выборы пройдут 8 июня. Соответствующее предложение было направлено законодателям премьер-министром Терезой Мэй. «Выборы дадут стране пять лет уверенного лидерства, чтобы мы могли пройти через переговоры и добиться успешного результата, это чрезвычайно важно», — пояснила она свою инициативу.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.