В Болгарии задержали пять пробиравшихся в ИГ граждан Германии

Болгарская полиция задержала пять граждан Германии, пытавшихся пробраться через территорию государства и присоединиться к боевикам запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters.

Немецкие граждане въехали на территорию Болгарии из Румынии. Далее они рассчитывали добраться на поезде до Турции, а оттуда перейти границу и присоединиться к ИГ. Их сняли с поезда в пограничном пункте Капитан-Андреево.

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Четверо задержанных экстрадированы в Германию. Пятый, несовершеннолетний, помещен под надзор органов опеки до тех пор, пока не появится возможность вернуть его в семью.

За 2016 год из Болгарии в общей сложности были экстрадированы 22 иностранца, которые подозреваются в связях с боевиками. Страна является важным перевалочным пунктом в маршруте европейских джихадистов, которые пытаются через нее попасть в Турцию.

