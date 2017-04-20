Канадскому туристу порвали паспорт перед вылетом на отдых

Сотрудница канадской авиакомпании Air Canada случайно порвала загранпаспорт туриста, направлявшегося в Мексику. Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел в международном аэропорту Торонто. Аман Кошик (Aman Kaushik) и его жена Ньюмен (Newman) планировали отправиться оттуда на мексиканский курорт Канкун.

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Однако во время регистрации на рейс представитель Air Canada повредила паспорт Кошика. Супружескую пару тем не менее пустили на борт самолета.

По прибытии в Канкун сотрудники мексиканской миграционной службы заявили путешественнику, что не могут пустить его в страну с порванным удостоверением личности. Примерно спустя полчаса Кошика посадили на самолет и отправили назад в Торонто.

При этом его супруге пришлось ждать около 12 часов, чтобы вернуться в Канаду. Кошик получил новый паспорт, после чего туристы улетели в другой город Мексики рейсом другой авиакомпании.

Сорванный отпуск обошелся паре в 5 тысяч долларов. Они заявили, что хотят получить компенсацию от Air Canada. В авиакомпании сообщили, что расследуют данное происшествие.

Во вторник, 18 апреля, стало известно, что сотрудники Air Canada отказали в перелете 10-летнему мальчику из-за овербукинга.