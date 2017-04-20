В Совфеде отреагировали на сравнение России с крокодилом

Президента Украины Петра Порошенко, сравнившего Россию с крокодилом, отличает от его предшественников более жесткая манера изъясняться. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это поразительно, что президент другого государства говорит подобные вещи. И раньше президенты Украины допускали очень жесткие высказывания в отношении России, еще начиная с Леонида Кравчука (первый президент Украины — прим. «Ленты.ру»), но они не были такими оскорбительными», — сказал парламентарий.

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В то же время, отметил сенатор, Киев никогда не ценил помощь, которую оказывала Москва. «У них Россия всегда была виновата, во все времена. При всех президентах, при всех правительствах я никогда не слышал благодарности из их уст в адрес России», — подчеркнул он.

Ранее в среду Порошенко назвал Россию «крокодилом, который никогда не наестся». Украинский президент упомянул высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. «Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — заявил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывание украинского президента, заявила: «Видимо, разговелся на славу».

Леонид Кучма руководил Украиной с 1994 до 2005 года. Его сменил Виктор Ющенко (2005-2010). Предпоследний глава государства Виктор Янукович в ходе политического кризиса в феврале 2014-го (так называемый «Евромайдан» — прим. «Ленты.ру») был фактически отстранен от власти.