Монгольского дипломата задержали на границе Украины с контрабандными сигаретами

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией монгольского дипломата с крупной партией контрабандных сигарет. Видеозапись инцидента в четверг, 20 апреля, опубликовала Государственная погранслужба страны.

«В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле «Мерседес» на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии», — говорится в сообщении.

Точное количество и стоимость контрабандного товара в настоящее время не сообщаются.