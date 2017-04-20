Корпорация развития Крыма проведет мониторинг заключенных инвестсоглашений

Корпорация развития Республики Крым планирует провести мониторинг инвестиционных соглашений, заключенных с 2014 по 2016 годы. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Олег Морозов на Ялтинском экономическом форуме, передает Rambler News Service. Будут также установлены фильтры платежеспособности для инвесторов.

«Да, мы будем вводить фильтры. Основным фильтром является платежеспособность инвесторов. Мы будем делить проекты на ключевые, значимые, стратегические. Это с точки зрения управления. И, конечно, один из основных критериев — платежеспособность», — отметил Олег Морозов.

По его словам, для корпорации это острые вопросы, поскольку та процедура оборота с инвестиционными площадками, которая существует и существовала, была временной. «И мы понимаем, что, к сожалению, она должного эффекта привлечения инвестиций не дала», — добавил он.

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Он также отметил, что корпорация направит свои рекомендации по итогам мониторинга инвестпроектов в Минэкономразвития.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Решение поддержали 96 процентов жителей полуострова, принявших участие в голосовании. После референдума крымские власти провозгласили независимость от Украины, а затем обратились к Москве с просьбой принять республику в состав России на правах региона. 18 марта был подписан соответствующий межгосударственный договор.