Москвичам предложили профессионально порвать джинсы

В московском ЦУМе открылся Denim Customize Bar, где можно украсить джинсы. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

В течение недели каждый покупатель джинсов или любого предмета одежды из денима получит жетон, который станет персональным приглашением в бар для получения услуги по кастомизации приобретенного товара.

Клиентам будет предложено украсить одежду вставками из ткани, нашивками или вышивками инициалов и слов, а также персональными рисунками, или добавить брутальности с помощью заклепок, потертостей и дырок.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /4

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

