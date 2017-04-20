Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во втором квартале

Банк России видит возможность снижения ключевой ставки во втором квартале текущего года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Условием смягчения денежно-кредитной политики является сохранение положительных тенденций в экономике.

«Экономическая ситуация сейчас выглядит в целом обнадеживающей. Мы видим возможность продолжения снижения ключевой ставки во втором квартале, если ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом», — сказала она.

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В конце марта министр экономического развития Максим Орешкин предсказал быстрое снижение ставки ЦБ из-за замедления инфляции. По его словам, меры по созданию устойчивой и предсказуемой экономической среды в России будут способствовать снижению инфляционных ожиданий и более быстрому уменьшению ключевой ставки.

24 марта совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9,75 процента годовых. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, отмечали в ЦБ.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.