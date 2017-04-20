Springfield выпустил духи для серферов

Бренд Springfield выпустил в серии Urban Stories ароматы Big Surf для мужчин и женщин, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 20 апреля.

Женский аромат построен на цветочных и цитрусовых нотах, завершается тонами малины, а мужской открывается нотами мохито, переходящими в смолисто-древесный аккорд. Парфюмы заключены в лаконичные цилиндрические флаконы: женский увенчан крышкой кораллового оттенка, мужской — светло-бирюзового. В декоре упаковки обыгрывается стилизованная доска для серфинга.

Фото: пресс-служба Springfield

Springfield — бренд мужской и женской повседневной одежды и аксессуаров. Представлен более чем в 70 странах и входит в корпорацию Cortefiel Group, которой также принадлежат марки Cortefiel, Pedro del Hierro и Women’secret.

