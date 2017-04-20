Россия сохранит посольство в Тель-Авиве до определения статуса Иерусалима

Россия сохранит свое посольство в Тель-Авиве до тех пор, пока израильтяне и палестинцы не договорятся о статусе и будущем Иерусалима. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев, передает РИА Новости.

Выступая на заседании Совбеза ООН по ближневосточной проблематике, дипломат напомнил, что 6 апреля МИД России опубликовал официальное заявление «в поддержку двугосударственного решения ближневосточного конфликта с акцентом на необходимость создания палестинского государства в границах 1967 года».

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«Столицей этого государства мы признаем Восточный Иерусалим. Одновременно руководством России принято решение о признании Западного Иерусалима столицей Израиля», — отметил Ильичев.

До этого момента Россия, как и большинство других стран мира, официально признавала столицей Израиля Тель-Авив.

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве. В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор так и не было реализовано.