Конгресс США направит в Израиль делегацию по вопросу о переезде посольства

Американский Конгресс направит в Израиль делегацию, которой предстоит на месте изучить возможность переезда посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает The Independent.

Пока, по информации источников газеты, принято решение о том, что новый американский посол в Израиле Дэвид Фридман будет жить и работать в Иерусалиме, при этом само официальное здание посольства останется в Тель-Авиве.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за перенос посольства. На пресс-конференции по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон американский лидер заметил: «Мы крайне серьезно и тщательно рассмотрим этот вопрос и посмотрим, что получится».

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой Организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В этой связи до выполнения положений данной резолюции все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве. В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор так и не было реализовано.