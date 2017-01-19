В МИД сочли шуткой слова посла Израиля о переносе посольства России

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов предположил, что посол Израиля в РФ пошутил, говоря о том, что у Москвы есть предпосылки для переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года о подобном намерении избранного президента США Дональда Трампа рассказала советник Трампа Келлиэн Конуэй.

18 января израильский посол в Москве Гарри Корен заявил, что его страна будет рада такому шагу новой американской администрации. А заодно добавил, что «у России тоже есть все предпосылки принять смелое решение по этому поводу».

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По словам Богданова, он объяснил дипломату, что перенос посольства американцами будет очень серьезным испытанием для безопасности и взаимопонимания в регионе, так как это связано с возможной крайне негативной реакцией палестинцев на подобный шаг.

30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой ООН не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В этой связи до выполнения положений данной резолюции все страны-члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в Тель-Авиве.

В 1995 году Конгресс США принял решение перенести американскую дипломатическую миссию в Иерусалим, но оно до сих пор не реализовано.