Пропавшего на Кипре российского туриста нашли в другом номере

Российский турист, пропавший на Кипре, нашелся в том же отеле, где и проживал. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает портал ikypros.com.

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Полиция курортного города Айя-Напа, где и произошел инцидент, выяснила, что мужчина, имеющий проблемы с памятью, перепутал номера гостиницы, в которой остановился вместе с родителями. Он отправился спать в другое помещение отеля. Отдыхающего обнаружили сотрудники гостиницы.

Два пожилых россиянина заявили в кипрскую полицию о пропаже своего 37-летнего сына в среду, 19 апреля. Путешественники рассказали, что отправились на прогулку, а их сын остался в отеле. По возвращении они не обнаружили мужчину в номере.

В феврале на таиландском острове Тау исчезла 23-летняя россиянка Валентина Новоженова. При поисках тела туристки, занимавшейся фридайвингом, в Сиамском заливе были обнаружены человеческие останки.

