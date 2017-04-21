Предполагаемый участник теракта на Елисейских Полях явился в полицию Антверпена

Подозреваемый в причастности к теракту на Елисейских Полях в Париже явился в отделение полиции бельгийского города Антверпен. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее полиция выдала ордер на арест второго участника террористической атаки. По данным Reuters, он прибыл во Францию на поезде из Бельгии.

Вечером в четверг, 20 апреля, в центре французской столицы произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский, еще двое стражей порядка получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем. Второй, предположительно, скрылся.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».