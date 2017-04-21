Полиция Парижа узнала о предположительно прибывшем из Бельгии сообщнике стрелка

Полиция выдала ордер на арест второго подозреваемого в совершении нападения на полицейских в Париже. Об этом сообщает Reuters. В документе говорится, что этот человек прибыл во Францию на поезде из Бельгии.

Атака на сотрудников правоохранительных органов была совершена вечером в четверг, 20 апреля. Рядом с полицейским автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте. Ранения получили также двое сотрудников. Преступник был ликвидирован. По словам представителя МВД, его личность еще не установлена точно.

Ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что второй полицейский умер от ран, в ведомстве опровергли. Там уточнили, что двое сотрудников «серьезно ранены».

В Париже проходит спецоперация, ведутся поиски предполагаемого сообщника ликвидированного стрелка. В Twitter полицейского департамента сообщается, что район происшествия оцеплен, закрыты три станции метро. Транспортное средство нападавшего исследуют взрывотехники.

О мотивах произошедшего не сообщается. Выдвигались версии как теракта, так и криминального нападения. В МВД призвали не делать поспешных выводов, но заявили, что стрельба по полицейским велась прицельно. Расследование поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры.