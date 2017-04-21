Второй за день московский банк лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у столичного Финарс Банка. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

«Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и рост их объема в условиях систематического несоблюдения введенных надзорным органом ограничений свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.

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Как поясняет регулятор, «Финарс» являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денег.

В Финарс Банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.