ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Образование»

Банк России в пятницу, 21 апреля, отозвал лицензию у московского банка «Образование». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, проблемы у банка возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, которое обусловлено кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

Регулятор выявил недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери.

Банк «Образование» представлял в ЦБ недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату капитала. В действиях руководителей усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами и фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Соответствующие материалы будут направлены в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса России («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»).

В банк «Образование» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Образование» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе России.