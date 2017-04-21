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Ибрагимович пропустит остаток сезона из-за травмы колена

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» и пропустит остаток сезона. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Daily Mirror.

На последней минуте основного времени встречи шведский форвард неудачно приземлился и повредил ногу. Ибрагимович покинул поле с помощью врачей. Клуб не выступал с официальным заявлением о травме нападающего. По информации СМИ, у шведа подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

20 апреля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» в дополнительное время со счетом 2:1. Решающим голом отметился 19-летний форвард Маркус Рэшфорд. В полуфинале Лиги Европы манкунианцы встретятся с испанской «Сельтой».

35-летний Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСЖ летом 2016 года. С тех пор он принял участие в 46 матчах во всех турнирах и забил 28 мячей.

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