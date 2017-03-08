Наступивший на голову Ибрагимовичу игрок получил пятиматчевую дисквалификацию

Футболист «Борнмута» Тайрон Мингс дисквалифицирован на пять матчей за удар нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича бутсой по голове. Об этом сообщает Twitter Футбольной ассоциации Англии (FA).

«Мингс был дисквалифицирован за агрессивное поведение в эпизоде, который произошел в районе 44-й минуты матча с "Манчестер Юнайтед», — гласит заявление организации.

Эпизод произошел на 44-й минуте встречи 27-го тура Английской премьер-лиги, состоявшейся 4 марта в Манчестере. Защитник «Борнмута» перепрыгивал через Ибрагимовича и ударил его бутсой по голове. Судья не заметил нарушения со стороны Мингса. Позднее форвард МЮ ударил защитника локтем в лицо. Поединок завершился со счетом 1:1.

7 марта FA дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча за удар Мингса локтем в лицо.