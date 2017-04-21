Песков ответил на слова Кудрина о роли государства в экономике

На увеличение доли государства в экономике России ранее были свои причины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости снижения присутствия государства в экономике. Слова представителя Кремля передает корреспондент «Ленты.ру».

В кризис 2008 года «государство по всем периметрам вмешивалось и помогало экономике во всех странах мира, гораздо в более развитых с экономической точки зрения странах мира», отметил он.

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«Это было необходимо для спасения и банковской системы, и предприятий добывающей отрасли, и в других отраслях. И, как вы знаете, удалось избежать обвала рынка, удалось минимизировать последствия жесточайшего экономического кризиса, с которым нам всем в мире пришлось тогда столкнуться. Поэтому все эти тенденции абсолютно понятны. И, конечно, они принимаются во внимание», — заявил Песков.

Ранее 21 апреля глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что одна из крупнейших структурных проблем российской экономики — чрезмерное присутствие государства. Слабые темпы роста ВВП вызваны низкой мотивацией госкомпаний и их большой долей в ведущих отраслях.

Среди главных условий роста российской экономики он назвал развитие несырьевого экспорта, который, по его словам, необходимо удвоить к 2024-2025 годам.