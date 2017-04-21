На Южном Урале военные отработали новую тактику ведения боя

В ходе учений на полигоне Чебаркуль (Челябинская область) более 1,5 тысяч военных отработали новые формы ведения боя, связанные с применением единого информационного пространства. Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

«Мультиконтурная разведывательно-огневая система впервые применена в ходе военных учений на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты целей и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления», — рассказал Рощупкин.

Единое информационное пространство обеспечивалось самолетами и вертолетами воздушной разведки, а также беспилотными летательными аппаратами всех типов и разведывательными комплексами «Стрелец» и «Фара». Средства разведки в реальном времени контролировали эффективность применения средств поражения и корректировали их работу.

«Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы "Мста-Б", реактивные системы "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки», — сообщил Рощупкин, добавив, что всего было задействовано до 250 единиц техники.

По его словам, применение мультиконтурной системы позволило до 3-4 минут снизить время с момента обнаружения цели до ее поражения, а эффективность применения стандартных огневых средств «приблизилась к показателям высокоточного оружия».