Оскорбившему Путина журналисту припомнили его расистские высказывания

Бывшему ведущему Fox News Биллу О’Рейли, известному тем, что оскорбил президента России Владимира Путина, припомнили его расистские высказывания в эфире программы The Daily Show. Выпуск был опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео, которое за два дня набрало более 865 тысяч просмотров, ведущий Тревор Ноа (Trevor Noah) издевается над О’Рейли, вспоминая самые провокационные эпизоды его карьеры. В частности, он подчеркивает нетерпимость бывшего ведущего Fox News к людям с другим цветом кожи, неуважение к женщинам, грубое отношение к собеседникам и вспыльчивость. «Биллу О’Рейли сильно повезло, что далеко не все чернокожие — преступники, как он думает. Если бы это было так, то ему бы уже давно надрали задницу», — отмечает он.

О’Рейли был уволен с Fox News 20 апреля после третьего по счету обвинения в домогательстве. «После тщательного и внимательного расследования обвинений компания и Билл О’Рейли пришли к соглашению, что Билл О’Рейли не вернется на канал Fox News», — говорится в публикации телеканала.