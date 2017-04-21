Ляшко вспомнил переписку с английской королевой об украинской картошке

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в связи с днем рождения королевы Великобритании Елизаветы II рассказал историю о том, как ему в 2012 году довелось пообщаться с Ее Величеством. Она опубликована на странице политика в Facebook.

По словам Ляшко, он узнал, что к королевскому столу подают картофель, выращенный на Кипре, и написал письмо с рассказом об овощах, которые выращивает ровесница Елизаветы II, жительница Черниговской области Полина Павловна Бондаренко. «Рассказал о том, что пани Полина тяжело работала всю жизнь, а за это получила всего 890 гривен пенсии, поэтому вынуждена подрабатывать, продавая свою вкуснейшую картошку, которую вырастила своим горбом», — пишет Ляшко.

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Ляшко отметил, что он не ожидал ответа, однако получил его. «Эта деталь говорит о том, что Елизавета не оторвана от народа, что ей важно слышать людей, которые к ней обращаются», — подчеркнул он. Цитат из письма королевы не приводится. Также политик не уточнил, приобрела ли она черниговский картофель.

«А еще она очень любит животных. Это свидетельствует о том, что она хороший человек, а не только хорошая правительница», — добавил Ляшко.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако этот день отмечается только в семейном кругу. Официальные праздники в честь дней рождения британских монархов по традиции проходят во вторую или третью субботу июня. Начало этой традиции в конце XIX века положил Эдуард VII, который родился в ноябре, но желал проводить парад при хорошей погоде.