Ляшко назвал импотентами желающих отобрать у женщин 8 Марта

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на заседании Верховной Рады заявил, что отобрать у женщин праздник 8 Марта могут только импотенты и жлобы. Видео выступления политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«У нас чернобыльцев вспоминают только накануне очередной годовщины чернобыльской катастрофы, также, как женщин вспоминаем только накануне 8 Марта. А есть еще такие, которые хотят 8 Марта у женщин забрать. Забирать 8 Марта могут только жлобы и импотенты, которые не хотят женщине подарить букет цветов, поцеловать украинскую женщину, обнять ее и сказать, что она лучшая», — заявил Ляшко.

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Ранее в этот же день Институт национальной памяти Украины подготовил законопроект об исключении 8 Марта и Дня труда, который традиционно отмечается 1 мая, из списка государственных праздников. Предлагается также сделать День Победы, 9 Мая, рабочим днем, а 8 мая — выходным и отмечать в этот день государственный праздник.

В рамках борьбы с советским прошлым на Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Для его исполнения по всей стране демонтировались памятники советским и партийным деятелям, запрещалась демонстрация символики СССР. В частности, в октябре 2016-го в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован последний памятник Ленину на Украине.