На Украине предложили сделать 9 Мая и 8 Марта рабочими днями

Институт национальной памяти Украины подготовил обновленный законопроект, согласно которому День Победы, 9 Мая, станет рабочим днем, а 8 Марта и День труда, который традиционно отмечается 1 мая, исключат из списка государственных праздников. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает РИА Новости.
Первая версия законопроекта корректировалась по итогам общественных обсуждений. После этого документ был направлен на рассмотрение Верховной Рады.
Также Институт предложил сделать 8 мая выходным и отмечать в этот день государственный праздник. С 2015 года в этот день в стране отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые в свою очередь празднуют 8 мая капитуляцию нацистской Германии.
Под предлогом декоммунизации и борьбы с советским наследием украинские власти начинают менять даты праздников. Так, например, 12 апреля вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил перенести День космонавтики на 19 ноября. «Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев», — прокомментировал он.
В этот же день правительство страны предложило отменить все нормативно-правовые акты, принятые в СССР.
В рамках борьбы с советским прошлым на Украине в 2015 году был принят закон о декоммунизации. Для его исполнения по всей стране демонтировались памятники советским и партийным деятелям, запрещалась демонстрация символики СССР. В частности, в октябре 2016-го в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован последний памятник Ленину на Украине.