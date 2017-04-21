Собравшийся в президенты эколог отметит День медведя в Ярославле

Бывший советник главы Балашихи Анатолий Баташев, который намерен участвовать в президентах выборах как кандидат от экологической общественности, решил отметить День медведя в Ярославле. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 21 апреля.

«Завтра на Ярославщине — день Медведя. Медведица Маша приглашает горожан в гости в Ярославский музей-заповедник. Заодно планирую ознакомиться с ситуацией в Петропавловском парке, за спасение и возрождение которого борются жители», — отметил активист.

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Он также намерен представить жителям Ярославля часть своей предвыборной программы, связанной с дорожным строительством. «Выбор Ярославля не случаен, ведь стратегически — здесь возможен серьезный логистический центр», — подчеркнул Баташев.

Поездку в столицу Ярославской области он обозначил как часть своего предвыборного турне.

В конце прошлого года сообщалось, что Анатолий Баташев уволился с поста советника главы подмосковной Балашихи ради участия в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года.