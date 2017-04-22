Reebok отметил День Земли

Спортивная марка Reebok выпустила лимитированную коллекцию женской и мужской беговой одежды из переработанных материалов, приуроченную ко Дню Земли, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 22 апреля.

Куртки, легинсы, футболки и укороченный беговой топ с функцией поддержки сшиты из черной ткани черного цвета (символический цвет Земли) и дополнены светоотражающими элементами для обеспечения безопасности бегунов в темное время суток. В России коллекция будет продаваться до 1 мая во флагманском магазине Reebok в ТРЦ «Европейский».

Фото: пресс-служба Reebok

Международный день Земли официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году для привлечения внимания к проблеме защиты окружающей среды. Отмечается 22 апреля.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). В середине апреля бренд совместно с рэпером Оксимироном объявил конкурс, призом в котором станут бесплатные билеты на один из концертов исполнителя в его туре Imperivm.