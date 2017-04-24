Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 20 процентов

Число перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров по стране и за границу в марте достигло 6,96 миллиона человек. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Росавиация.

Рост данного показателя по сравнению с мартом 2016 года составил почти 20 процентов. Примерно на столько же увеличилось число человек, совершивших путешествия на самолетах за первый квартал 2017-го, — до 19,7 миллиона (по сравнению с тем же периодом год назад).

Материалы по теме Дождаться посадки Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов

Кроме того, международные авиаперевозки в марте выросли на 31 процент — до 2,63 миллиона человек, а по итогам первого квартала — на 30 процентов, до 7,49 миллиона.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в марте 2017-го стал больше на четверть, достигнув 17,61 миллиарда пассажиро-километров. Уровень загрузки мест в салонах лайнеров составил 79,8 процента (рост почти на два процента по сравнению с первым весенним месяцем 2016-го).

Ранее Росавиация опубликовала данные о том, что перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за февраль текущего года увеличились на 18,3 процента — до 6,1 миллиона человек.