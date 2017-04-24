В США полицейский задержал двух коз

В городе Белфаст (американский штат Мэн) полицейский задержал двух коз, которые бродили по улицам. Животные сбежали от своей владелицы, которая держала их гараже, сообщает ABC News.

Офицер Дениэль Фитзпатрик (Daniel Fitzpatrick) обнаружил травоядных по кличке Луис и Магли на улице и отвел их в патрульную машину на поводке для кошек. Он покормил проголодавшихся зверей овощами. Также мужчина опубликовал снимки с животными на странице полицейского отделения в соцсети Facebook.

Через несколько часов со службой связала дочь хозяйки коз, которая увидела фотографии в интернете, и забрала животных домой. В подписи к снимкам, загруженным в Facebook, Фитзпатрик пошутил о том, что департамент возьмет на работу коз в качестве патрульных.

В апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок. Рептилия попала в департамент Аризоны, чтобы обнаруживать по запаху некоторые виды наркотиков.