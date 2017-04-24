Вечер памяти Святослава Бэлзы пройдет в «Геликон-опере»

В среду, 26 апреля, в «Геликон-опере» состоится концерт-приношение «Вечер памяти Святослава Бэлзы», посвященный 75-летию со дня рождения известного литературоведа и телеведущего Святослава Бэлзы.

В музыкальном приношении популяризатору музыкальной культуры, мастеру слова и другу театра примут участие ведущие солисты, хор и оркестр «Геликон-оперы», а также близкие, друзья и коллеги Святослава Бэлзы. В концерте задействованы ведущие солисты театра: народная артистка России Наталья Загоринская, заслуженная артистка России Марина Андреева, заслуженная артистка России Ксения Вязникова, заслуженная артистка России Лариса Костюк, Анна Пегова, а также народный артист России Максим Федотов (скрипка), заслуженный артист России Сергей Мазаев, заслуженная артистка России Галина Петрова (фортепиано), Игорь Федоров (кларнет), Семен Мильштейн (труба), Айдар Гайнуллин (баян), Анастасия Махамендрикова (фортепиано), Варвара Кутузова (фортепиано). Режиссер-постановщик концерта — заслуженная артистка России Екатерина Облезова. Ведущий концерта — Игорь Бэлза.

Материалы по теме Князь Игоревич Умер музыкальный критик, литературовед и телеведущий Святослав Бэлза

Святослав Игоревич Бэлза — просветитель, театральный критик, литературовед, обозреватель, историк отечественной сцены, конферансье, публицист, телеведущий. Он был не только звездой российского телевидения, но и талисманом для всех музыкантов-исполнителей, инструменталистов, вокалистов, дирижеров, пианистов, оперных режиссеров. Концерт, перед началом которого он выходил на сцену, или телевизионная программа шли с неизменным успехом.

Концерт состоится в Белоколонном зале княгини Шаховской. Начало в 19:00