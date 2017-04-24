Научным руководителем «Алмаз-Антея» назначен глава бюро-разработчика «Калибров»

Научным руководителем концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» назначен директор — генеральный конструктор ОКБ «Новатор» Павел Камнев. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе концерна.

Должность научного руководителя концерна была вакантной более года, с момента смерти в марте 2016-го академика Анатолия Савина.

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Камнев родился в 1937 году в Махачкале. Окончил МАИ. С 1960 года работал в Свердловске на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, с 1964-го перешел в связанное с заводом ОКБ «Новатор». С 1991 года первый заместитель генконструктора, с 1996-го — генеральный директор и генеральный конструктор «Новатора».

Герой труда Российской Федерации (2016 год), доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

ОКБ «Новатор» (Екатеринбург) с 2002 года входит в состав «Алмаз-Антея». Создано в 1947 году на базе машзавода имени Калинина и до 1985-го возглавлялось Львом Люльевым, одним из крупнейшим разработчиков советской ракетной техники.

В стенах ОКБ были спроектированы ракеты для зенитных комплексов «Круг», «Бук», «Штиль», зенитной системы С-300В, противоракеты 53Т6 из состава ПРО Москвы А-135, крылатые ракеты С-10 «Гранат», 3М14 и 3М54 (из состава комплекса «Калибр»), а также противолодочные управляемые ракеты.