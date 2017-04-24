В атмосфере Земли нашли сверхгорячие светящиеся «реки»

Ученые из университета Калгари в Канаде выяснили, что в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли образуются «реки» газа, температура которого достигает трех тысяч градусов Цельсия. Это показал один из спутников Swarm, который пролетел сквозь «Стив» — недавно открытую разновидность полярного сияния. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
«Стив» впервые был замечен добровольцами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, которые отличались от других известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров.
Last fall i captured an image of an auroral phenomenon that was largely unexplained. Until now...... I was told many versions of what it was but until today i had yet to learn the truth. I was contacted by a U of Calgary scientist who has been researching aurora and with the help of night sky photogs have definitively explained what this is. Here is a link to the keynote. His starts at 1:08:00. Link in my bio 🌌 📷 🌌 📷 🌌 📷 🌌 📷 🌌 📷 🌌 📷 #explorekamloops #explorebc #explorecanada #earthfocus #tourcanada #imagesofcanada #kamloopsbcnow #canadiancreatives #photosofnature #sunsetphotos #auroraborealis #creativeexploration #ig_landscapes #landscapephotography #aurora #getoutdoors #takeahike #pacificnorthwest #picoftheday #bucketlist #wanderthroughlife #amazingplaces #planetearth #ilivehere #igerscanada #ig_canada #naturelovers #canadagram #canada150 #northernlights
Для исследования явления ученые использовали спутники Swarm, которые предназначены для изучения магнитного поля Земли. Результаты наблюдения показали, что внутри «Стива» температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию. Скорость потока достигает шести километров в секунду.
Ученые пока точно не знают, что именно вызывает это явление, однако они работают над статьей, где будут описаны возможные механизмы возникновения нового типа полярного сияния.