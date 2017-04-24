В МВФ опечалились уходом Гонтаревой из Нацбанка Украины

В Международном валютном фонде (МВФ) огорчены из-за намерения главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Фонд считает ее работу на этом посту успешной. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава представительства МВФ на Украине Жером Ваше (Jerome Vacher), сообщает издание LB.ua.

По его словам, Гонтарева провела ряд смелых реформ — трансформировала кредитно-денежную политику и банковский надзор, сделав Нацбанк современным регулятором.

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Возглавить НБУ после ее ухода должен независимый профессионал, настроенный на внедрение правильных инициатив, считает Ваше. «Это означало бы продолжение тех мер, которые вводились ранее, и удержание Нацбанка на той верной дороге, на которую его поставила госпожа Гонтарева», — добавил представитель МВФ.

10 апреля глава Нацбанка заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая. «Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше», — сказала Гонтарева.

В начале месяца в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что руководителей НБУ проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков.

Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение семи лет была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина».