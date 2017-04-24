Россияне назвали главные достижения Путина

Большинство россиян относятся к президенту Владимиру Путину положительно и доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные на сайте организации в понедельник, 24 апреля.

Согласно исследованию, 32 процента жителей страны испытывают к главе государства симпатию, каждый десятый россиянин (10 процентов) — восхищение. Еще 17 процентов относятся к Путину нейтрально, безразлично, а 27 процентов «не могут сказать о нем ничего плохого». О своем негативном отношении сообщили 4 процента, еще 6 процентов — настороженно.

Материалы по теме «Государство будет реагировать жестко» Самые яркие цитаты президентского послания

Почти три четверти (72 процента) россиян заявили о своем доверии президенту. Не доверяют лидеру страны 19 процентов, 9 процентов затруднились ответить на данный вопрос.

Главными достижениями Путина за годы его работы на посту главы государства россияне назвали повышение боеспособности и реформу вооруженных сил (17 процентов) и укрепление международных позиций России (14 процентов). Кроме того, по 8 процентов отметили достижение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки, решение чеченской проблемы.

Наименее удачными в работе Путина жители страны сочли борьбу с коррупцией, взяточничеством, а также повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (по 32 процента), обуздание олигархов и ограничение их влияния (21 процент).

Опрос «Левада-Центра» проводился с 7 по 10 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

