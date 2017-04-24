Бывшим чиновникам решили запретить работать в иностранных компаниях

В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий бывшим российским чиновникам работать в иностранных компаниях в течение пяти лет после ухода с госслужбы. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Павел Дорохин (КПРФ), передает ТАСС в понедельник, 24 апреля.

Согласно документу, который имеется в распоряжении агентства, бывшие госслужащие пять лет после увольнения не смогут работать «в иностранных структурах без образования юридического лица, в НКО, выполняющей функции иностранного агента, или выполнять в данной организации или в иностранных структурах работу (оказывать услуги) на условиях гражданско-правового», а также трудового договора.

Инициативу разработал президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, уточнил Дорохин.

Материалы по теме Родину любить — не березки целовать Социолог о том, как государство учит граждан настоящему патриотизму

Законопроект, по его словам, актуален на фоне непростой международной обстановки, а также возможности передачи «чувствительных данных» зарубежным партнерам. «Если чиновник, отработав какое-то время, переходит в иностранную компанию по своему профилю, это является контрпродуктивным для нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в ближайшее время обсудит это предложение во фракции, а также с руководством ГД с целью «внести его в качестве субъекта законодательной инициативы».

13 апреля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, запрещающий чиновникам и работникам госпредприятий отправлять детей учиться за рубеж. Документ на рассмотрение ГД в ноябре прошлого года внес депутат КПРФ Валерий Рашкин. Ранее с аналогичной инициативой выступил Янсуков.