Заработал сервис для выбора лучших направлений для спонтанных путешествий

В интернете запустили сервис Decisiondata.org, который поможет выбрать направление для спонтанных путешествий с оптимальными для конкретного туриста погодными условиями.

Портал представляет собой интерактивную карту. Путешественнику предлагается выбрать любую неделю года, во время которой он хочет отправиться в поездку.

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После этого он устанавливает на сайте подходящие для него среднюю, минимальную и максимальную температуры воздуха. Также можно задать норму по количеству дождливых и снежных дней в неделю.

Основываясь на заданных параметрах, карта покажет, какие места в мире соответствуют критериям поиска. Сервис функционирует в двух вариантах — с температурой в градусах Фаренгейта и Цельсия.

Decisiondata.org был разработан Райаном Уайтакером (Ryan Whitacker), который называет себя цифровым кочевником. Для создания портала он использовал информацию Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) о погоде за последние 10 лет.

В частности, речь идет о данных с более чем 10 тысяч метеорологических станций по всему миру. Один из главных недостатков сервиса в том, что сведения о дождях и снегопадах за пределами Северной Америки и Европы не всегда бывают доступны, отмечает Уайтакер.