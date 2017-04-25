Медведев оценил качество российских дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нормативному состоянию соответствуют только 40 процентов региональных дорог, сообщает ТАСС.

«Если нам более 70 процентов федеральных трасс удалось привести в нормативное состояние — это движение, которое наметилось в последние годы, то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40 процентов соответствуют эксплуатационным требованиям», — заметил он, подчеркнув, что ситуация с дорогами в стране и, в частности, в Омской области далека от идеала.

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В декабре 2016 года сообщалось, что проверка Счетной палаты выявила несоответствие 62 процентов дорог страны имеющимся нормативным требованиям. При этом, по словам аудиторов, региональные дорожные фонды используются только на 60-80 процентов.

В августе того же года министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что стоимость содержания километра российских дорог обходится властям в 4,5 миллиона рублей в год.