Киев пообещал возобновить энергоснабжение ЛНР после погашения долга

Киев возобновит поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) после того, как будет погашена задолженность по оплате. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил телеканалу «112 Украина» министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Если платежи пройдут, мы возобновим поставку электроэнергии», — заявил министр, добавив, что обесточенная часть Луганской области стала следствием не политического, а исключительно экономического решения. По его словам, украинские энергетические компании по перетокам передавали в Луганскую область 4,5 миллиона киловатт ежесуточно, в год более двух миллиардов киловатт, которые не оплачивались.

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Насалик также пояснил, что долговые обязательства Донецкой области в десятки раз меньше, чем у Луганской области.

В ночь на вторник компания «Укрэнерго» прекратила поставки электрической энергии на территорию ЛНР. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что правительство России «в рамках гуманитарной поддержки» решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением.

Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве районов города менее чем через час после отключения. По состоянию на 01:00 вторника электричества не было только в южных кварталах Луганска.

На Украине с февраля введен режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог из Донбасса, которую устроили украинские радикалы. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде самопровозглашенных республик.