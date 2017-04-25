СМИ сообщили о возвращении Эрдогана на пост председателя правящей партии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может вновь стать председателем правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает Haber Turk.

Предположительно, 20-21 мая может состояться внеочередной партийный конгресс, на котором будет проведено голосование по вопросу смены лидера ПСР. В настоящее время партию возглавляет премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

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Перспектива возвращения президента в ряды Партии справедливости и развития стала возможной после проведенного референдума о внесении 18 поправок в конституцию страны. Согласно нововведениям, лидер государства имеет право сохранить партийную принадлежность.

Как отмечает РИА Новости, в отличие от остальных поправок, эта поправка вступает в силу сразу, а не после выборов 2019 года.

Реджеп Тайип Эрдоган является одним из основателей Партии справедливости и развития. Он покинул ПСР в 2014 году перед вступлением в должность президента Турции.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию и расширению президентских полномочий. По предварительным итогам, за принятие изменений проголосовали 51,4 процента граждан.