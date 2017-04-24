Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французского политолога Филиппа Моро Дефаржа, который публично рассуждал о покушении на жизнь турецкого лидера. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Anadolu.

Отмечается, что адвокат главы государства Хюсейин Айдын требует возбудить дело по обвинению в «подстрекательстве к покушению на жизнь президента».

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Как утверждает агентство, основанием для иска стали слова, которые Дефарж произнес в эфире французского телеканала BFM Business. Обсуждая итоги референдума по внесению поправок в конституцию он, в частности, заявил, что «законные пути для пересмотра итогов плебисцита исчерпаны». «Остается или гражданская война, или же убийство Эрдогана», — резюмировал политолог.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию и расширению президентских полномочий. По предварительным итогам, за принятие изменений проголосовали 51,4 процента граждан.