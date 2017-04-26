В Киеве вознамерились прекратить подачу воды в ЛНР

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Киев на переговорах в Минске поставит вопрос о прекращении подачи воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Один из вопросов, который будет стоять сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля — нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемые территории», — рассказал Насалик. По его словам, Украина не получает платы за воду, которая поставляется на неподконтрольные Киеву территории.

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Министр отметил, что это будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Насалик также подчеркнул, что украинские энергетики могут остановить работу Луганской ТЭС из-за отсутствия поставок топлива. «По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перекинем со Славянской ТЭС. Но чтобы обеспечить там (на неподконтрольной Киеву территории — прим. «Ленты.ру»), мы не сможем», — заявил он.

Ранее в тот же день Насалик сказал, что украинская сторона возобновит поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной ЛНР после погашения долга. 25 апреля сообщалось, что правительство России решило обеспечить самопровозглашенную республику электроснабжением.

Компания «Укрэнерго» прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР в ночь на 25 апреля.

На Украине с февраля введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог из Донбасса, которую с января осуществляют украинские радикалы. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде неподконтрольной ему территории региона.

